Россиянин пытался расправиться с бывшей и устроил пожар ее в доме

В Екатеринбурге 38-летний мужчина устроил пожар в квартире бывшей возлюбленной, чтобы расправиться с ней. Об этом сообщает Е1.ru.

Инцидент произошел на улице Ильича в микрорайоне Уралмаш. Мужчина разбил окно квартиры на первом этаже, сложил внутрь вещи, поджег их и сбежал. Силовики задержали подозреваемого, против мужчины возбуждено уголовное дело о покушении.

Установлено, что екатеринбуржец уже был судим, в 2018 году он получил 3,5 года колонии общего режима за незаконное приобретение психотропного вещества. По новому делу ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин пытался сжечь дом с детьми, чтобы отомстить жене.