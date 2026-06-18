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Общество

Подросток сорвался с крыши заброшенного здания в Саранске

В Саранске ребенок упал с крыши заброшенного дома
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Мордовии подросток выжил после падения с крыши четырехэтажного заброшенного здания. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел на улице Косарева. Мальчик находился на крыше нежилого здания, откуда по неосторожности упал. Скорую пострадавшему вызвала местная жительница, заметившая падение ребенка.

Несовершеннолетнего с различными травмами доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. По факту произошедшего проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая.

До этого подросток-руфер сорвался с крыши высотки в Петербурге. Двое молодых людей решили пробраться на крышу высотки на Московском проспекте. Один из них забрался на общий балкон и попытался по канату пролезть наверх. Однако в какой-то момент сорвался. Подростка с многочисленными травмами госпитализировали. Спасти его не удалось.

Ранее в Москве семилетняя девочка упала со второго этажа, когда полезла за котом.

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