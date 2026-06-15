В Госдуме рассказали, как проверить, кто зарегистрирован у вас в квартире

Мошенники взломали аккаунт жительницы Екатеринбурга на «Госуслугах» и зарегистрировали в ее квартире 57 человек. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что преступники получают доступ к учетной записи через фишинговые сайты, подбор пароля или взлом центра обслуживания, а затем через электронные сервисы МВД подают заявления о регистрации посторонних граждан.

Депутат отметил, что каждый собственник жилья может проверить, не оформлены ли у него в квартире чужие люди — для этого нужно заказать онлайн-справку о зарегистрированных лицах через «Госуслуги».

«Первый шаг — зайти на «Госуслуги». Используйте только официальное приложение или сайт. Убедитесь, что у вас включена двухфакторная аутентификация (вход по СМС или биометрии), — это самая простая защита от взлома. Второй шаг — заказать справку о зарегистрированных лицах. Это бесплатная услуга, которую МВД предоставляет собственникам в течение десяти календарных дней. В справке будут указаны все люди, которые официально зарегистрированы в вашей квартире и временно, и постоянно. Никакого согласия жильцов на получение такой справки не требуется», — сказал он.

По словам Свищева, если в документе обнаружились посторонние люди, нужно сразу идти в подразделение по вопросам миграции МВД по месту жительства и писать заявление о прекращении регистрации.

«Не пытайтесь решить проблему через «Госуслуги», мошенники могут снова получить доступ. Обратитесь в подразделение по вопросам миграции (ОВМ) по месту жительства. При себе иметь паспорт и документы на квартиру. Напишите заявление о прекращении регистрации посторонних лиц. С 1 мая 2026 года МВД вправе принимать такие решения самостоятельно в ускоренном порядке, если доказана фиктивность прописки. Если полиция отказывается или затягивает, то незамедлительно обращайтесь в прокуратуру», — добавил он.

Депутат также рекомендовал включить на «Госуслугах» двухфакторную аутентификацию, никогда не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и писем, не сообщать другим людям код из СМС и раз в полгода проверять справку о зарегистрированных в квартире лицах.

«Не ждите, пока вам придет платежка на 50 тысяч. Не надейтесь на «авось». Проверьте свою квартиру сегодня. Это займет не больше времени, чем почистить зубы. Но может сэкономить годы судов и десятки тысяч рублей. А если у вас что-то не получается, зовите на помощь детей, внуков или сходите в МФЦ. Там помогут. Но не откладывайте», — заключил он.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что мошенники из Ингушетии взломали «Госуслуги» жительницы Екатеринбурга и зарегистрировали в ее квартире 57 человек. Женщина узнала о происходящем, когда ей начали приходить приходить коммунальные платежи на 50 тысяч рублей.

По данным канала, пострадавшая уже несколько раз блокировала доступ, меняла пароли и даже паспорт. Часть из прописанных в квартире людей обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей.

Отмечается, что позже доступ к учетной записи женщины был восстановлен через центр обслуживания в Ингушетии, который затем закрыли за «недобросовестную работу». Baza утверждает, что в полиции отказались возбуждать уголовное дело, поскольку не смогли установить прописавшихся и выявить материальный ущерб.

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