Россиянам раскрыли, сколько денег позволит сэкономить солнечная панель

Установка солнечной панели на фасад многоквартирного дома позволит сэкономить до 35 тысяч рублей в год на платежах по электричеству, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Мощная система, по его словам, способна питать и крупную бытовую технику.

«В вопросах о солнечных панелях, на мой взгляд, есть реальная возможность сократить расходы на электричество. Экономия во многом зависит от мощности и региона. Допустим, у вас станция на 5 киловатт, которая выдает около 14 киловатт-часов в сутки. При среднем тарифе 7 рублей за киловатт-час за год можно сэкономить примерно 35 тысяч рублей. Конечно, цифры будут другими, если солнца меньше или тариф выше. При выборе солнечной панели гораздо правильнее сравнивать стоимость одного ватта мощности. Вероятно, есть два основных типа: монокристаллические и поликристаллические. Первые, на мой взгляд, сейчас абсолютный стандарт для жилых домов. Их КПД составляет 18–24%. Поликристаллические имеют КПД 15–18%. Сейчас их, вероятно, можно встретить в основном как остатки на складах. Покупать их для полноценной станции сейчас не имеет смысла, так как монокристалл мог стать дешевле», — считает он.

Для использования солнечной энергии в темное время суток понадобится аккумулятор и инвертор, отметил Бондарь. Портативная панель с USB-выходом способна питать любые гаджеты, сказал он.

«Чтобы превратить ток от панелей в привычные 220 вольт, нужен инвертор. Инверторы служат примерно 10–15 лет, аккумуляторы от 5 до 15, и это, пожалуй, самая затратная часть системы. Что касается бытовых приборов, то для зарядки телефона или ноутбука хватит любой портативной панели с USB-выходом. А вот телевизор средней мощности, около 100 ватт, или холодильник (примерно 100–150 ватт) уже может требовать стационарной установки не менее 1 киловатта. Одна панель на 150 ватт сможет обеспечить работу телевизора часов на 7 или освещение, но холодильник в одиночку может не потянуть», — рассказал эксперт.

Не стоит рассчитывать на быструю окупаемость солнечной панели — это скорее долгосрочная инвестиция, добавил Бондарь.

«В средней полосе России для сетевой станции, работающей параллельно с общей сетью и без аккумуляторов, он обычно составляет 5–7 лет. Если же вы хотите полную автономию с батареями, окупаемость может растянуться на 7–10 лет. Для дачи, где сезон длится всего 5 месяцев, этот период и вовсе может достигать 27 лет. Сами панели способны проработать 25–30 лет, так что после возврата вложений вы еще можете пользоваться почти бесплатной энергией. Стартовый бюджет для системы на 3 киловатта может быть от 90 тысяч рублей. Для круглогодичного проживания выгода ощутима, а для дачи она чаще служит резервным источником. Главное не гнаться за самой низкой ценой и заранее посчитать, сколько энергии вам реально необходимо», — подытожил он.

Ранее юрист объяснил, нужно ли согласовывать с соседями монтаж солнечной панели на фасад.