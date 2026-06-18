Пьяный покупатель выбил зубы продавцу супермаркета в Воронеже

В Воронеже продавец магазина отсудила у грабителя деньги за выбитые зубы

В Воронеже сотрудница супермаркета отсудила 132 тысячи рублей у покупателя, который напал на нее во время работы. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Сотрудница магазина сделал замечание нетрезвому покупателю, мужчина отреагировал агрессией. Он ударил женщину в подбородок. Продавец получила сотрясение мозга, повредила зубные протезы, на фоне стресса у нее обострилась гипертония и нарушился сон, из-за отсутствия зубов возникли проблемы с дикцией.

Потерпевшая обратилась в суд, выяснилось, что злоумышленник уже был судим за побои, с мужчины взыскали 132 тысячи рублей.

До этого в Йошкар-Оле полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пекарню. Мужчина в маске вошел в помещение и, угрожая работнице ножом, потребовал деньги. Получив наличность, налетчик пояснил кассиру, что таким образом хочет проверить, как работает полиция, после чего вернул деньги и скрылся.

Ранее омичка на костылях украла шесть литров пива и избила продавца.