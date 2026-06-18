StHeadline: в Китае рабочие перепутали адрес и разрушили не ту квартиру

В Китае бригада строителей перепутала адрес и разрушила не ту квартиру, пишет местный портал StHeadline.

Инцидент произошел в городе Уси провинции Цзянсу. Владелец квартиры на третьем этаже, по его словам, был шокирован, когда увидел, что его жилье превратилось в строительную площадку: стены были частично снесены, демонтированы потолки, а кухня, ванная комната, мебель и бытовая техника оказались уничтожены или вывезены.

Как выяснилось, причиной стала ошибка строительной бригады. Подрядчик получил заказ на демонтаж квартиры с таким же номером, но на другом этаже.

Поднявшись не на тот этаж, строители нашли ключ там, где им и сказали — под ковриком у двери — и решили, что находятся по нужному адресу. Поскольку планировка квартир была одинаковой, никто не заметил ошибку и бригада приступила к демонтажу.

После инцидента стороны несколько раз пытались договориться о компенсации, однако прийти к соглашению не смогли. В результате спор дошел до суда.

Суд установил, что рабочие не проверили адрес перед началом работ, а подрядная компания не обеспечила должный контроль за строительным процессом.

Изначально владелец требовал компенсацию в размере $3000, однако во время разбирательства согласился снизить сумму требований. В итоге суд обязал виновных выплатить ему $1600.

Ранее в США власти по ошибке снесли дом мужчины и взяли с него $68 тыс. за проделанную работу.