Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Бригада строителей перепутала адрес и разрушила не ту квартиру

StHeadline: в Китае рабочие перепутали адрес и разрушили не ту квартиру
stheadline

В Китае бригада строителей перепутала адрес и разрушила не ту квартиру, пишет местный портал StHeadline.

Инцидент произошел в городе Уси провинции Цзянсу. Владелец квартиры на третьем этаже, по его словам, был шокирован, когда увидел, что его жилье превратилось в строительную площадку: стены были частично снесены, демонтированы потолки, а кухня, ванная комната, мебель и бытовая техника оказались уничтожены или вывезены.

Как выяснилось, причиной стала ошибка строительной бригады. Подрядчик получил заказ на демонтаж квартиры с таким же номером, но на другом этаже.

Поднявшись не на тот этаж, строители нашли ключ там, где им и сказали — под ковриком у двери — и решили, что находятся по нужному адресу. Поскольку планировка квартир была одинаковой, никто не заметил ошибку и бригада приступила к демонтажу.

После инцидента стороны несколько раз пытались договориться о компенсации, однако прийти к соглашению не смогли. В результате спор дошел до суда.

Суд установил, что рабочие не проверили адрес перед началом работ, а подрядная компания не обеспечила должный контроль за строительным процессом.

Изначально владелец требовал компенсацию в размере $3000, однако во время разбирательства согласился снизить сумму требований. В итоге суд обязал виновных выплатить ему $1600.

Ранее в США власти по ошибке снесли дом мужчины и взяли с него $68 тыс. за проделанную работу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!