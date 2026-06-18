Россиянам рассказали, в каких случаях при панических атаках требуется помощь врача

Панические атаки — это не слабость характера, а зачастую привычка нервной системы реагировать на обычный стресс так, будто случилась реальная угроза. Об этом в интервью РИАМО сообщила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

По ее словам, самым эффективным способом борьбы с повышенной тревожностью является психотерапия, особенно когнитивно-поведенческая, которая помогает заметить мысли, запускающие панику, и постепенно заменить их более реалистичными.

Обратиться к психотерапевту или психиатру стоит, если человек начинает избегать привычных дел, чтобы «не спровоцировать приступ». Особенно важно не откладывать визит, если добавляются бессонница, резкое снижение работоспособности, постоянное напряжение, отметила специалист.

До этого психолог Наталья Данилова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что дыхательные упражнения не решают проблему панических атак. Она подчеркнула, что такие приступы — это не случайность, а реакция организма на внутреннее напряжение, которое формировалось годами. Эксперт предложила рассматривать панику как сигнал о перегрузке и необходимости изменений, отметив, что обращение к специалисту позволяет глубже разобраться в механизме возникновения атак, в том числе — проанализировать текущую ситуацию, прошлый опыт и индивидуальные особенности реакции на стресс.

Ранее психолог перечислила главные признаки хронической тревоги.