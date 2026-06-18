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Общество

В Ростове начался суд над украинцами за покушение на главу Херсонской области

В Ростове-на-Дону началось слушание дела о покушении на Сальдо
Shutterstock/FOTODOM

Южный окружной военный суд начал слушание уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, фигурантов доставили в зал суда. Уточняется, что процесс по делу проходит в открытом режиме.

В зависимости от роли трое граждан Украины — Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки — обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма, покушении на него, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства. Фигуранты ранее признали вину в вменяемых им преступлениях.

В начале апреля следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении трех граждан Украины, обвиняемых в покушении на главу Херсонской области в 2022 году и расправе над двумя общественниками.

Следствие установило, что с марта по июнь 2022 года фигуранты входили в террористическое сообщество, созданное Службой безопасности Украины (СБУ).

В апреле 2022 года обвиняемые расстреляли пророссийского общественного деятеля, в июне пытались подорвать Сальдо, а также устроили взрыв автомобиля с начальником департамента военно-гражданской администрации (ВГА).

Ранее ВСУ тяжело ранили чиновника из Херсонской области.

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