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Общество

Омский пенсионер обстрелял соседей и напал на полицейских

В Омской области пенсионер обстрелял соседей из ружья из-за старой ссоры

В Омской области сотрудники полиции задержали 63-летнего сельчанина, который открыл стрельбу по соседям и напал на полицейских. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным «НГС», причиной агрессивного поведения пенсионера стал его давний конфликт с соседями. Вечером 16 июня мужчина начал стрелять из ружья и угрожать окружающим. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пенсионер правоохранителям был не рад, он выстрелил в их сторону через закрытую дверь, затем вышел из дома и выпустил несколько пуль по окнам соседнего здания.

Полицейские оцепили территорию, заблокировали злоумышленника в доме и при силовой поддержке Росгвардии задержали его. При обыске в домовладении изъяли ружье и карабин. Пострадавших нет, возбуждено уголовное дело.

До этого в Омске ревнивец обстрелял соперника из ружья и выбросил оружие в туалет. Пострадавшего с огнестрельными ранениями увезла скорая помощь.

Ранее в Подмосковье пьяный мужчина обстрелял обидчиков из ружья.

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