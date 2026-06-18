Аэропорт Внуково возобновил работу по согласованию

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

В ведомстве предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов.

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Утром 18 июня в столичных аэропортах ввели ограничения на полеты на фоне атак беспилотников.

Также в московском районе Капотня, на юго-востоке столицы, частично перекрыли движение транспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 июня и утром этого дня средства противовоздушной обороны Минобороны РФ сбили на подлете к городу 180 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.