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Общество

Перед судом предстанут два подростка, которые подожгли ж/д шкафы в Приморье

В Приморье за поджег ж/д шкафов будут судить двух подростков
Shutterstock

В Приморье два подростка предстанут перед судом за поджег железнодорожных шкафов. Об этом сообщает
Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Подросток из Лесозаводска получил в мессенджере предложение — неизвестный куратор обещал 80 тысяч рублей за поджог объектов инфраструктуры. Юноша согласился и привлек приятеля.

После получения инструкций они отправились на перегон станций Ружино — Лесозаводск и подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов. Процесс злоумышленники сняли на камеру телефона, а затем скрылись.

После содеянного организатор перечислил им всего 8 тысяч рублей, подростков задержали. Уголовное дело направлено в Тихоокеанский флотский военный суд, обвиняемые сейчас находятся под стражей.

Ранее петербургский подросток поджигал релейные шкафы по заданию кураторов.

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