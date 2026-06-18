Перед судом предстанут два подростка, которые подожгли ж/д шкафы в Приморье

В Приморье два подростка предстанут перед судом за поджег железнодорожных шкафов. Об этом сообщает
Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в мае прошлого года. Подросток из Лесозаводска получил в мессенджере предложение — неизвестный куратор обещал 80 тысяч рублей за поджог объектов инфраструктуры. Юноша согласился и привлек приятеля.
После получения инструкций они отправились на перегон станций Ружино — Лесозаводск и подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов. Процесс злоумышленники сняли на камеру телефона, а затем скрылись.
После содеянного организатор перечислил им всего 8 тысяч рублей, подростков задержали. Уголовное дело направлено в Тихоокеанский флотский военный суд, обвиняемые сейчас находятся под стражей.
Ранее петербургский подросток поджигал релейные шкафы по заданию кураторов.