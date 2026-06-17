Петербургский подросток поджигал релейные шкафы по заданию кураторов

Подросток из Петербурга поджег два релейных шкафа на железной дороге после знакомства с девушкой в сети. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел на перегоне станций «Пискаревка — Ржевка» в Красногвардейском районе. По данным полиции, юноша использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, купленные в строительном магазине, и устроил два поджога.

По данным 78.ru, все началось со знакомства в сети. Девушка пригласила его погулять и попросила скинуть геолокацию. Сразу после этого подростку начали звонить «следователи». Они убедили его провести обыск в квартире на камеру и отправить им найденные в доме 135 тысяч рублей и валюту. После этого юноше сообщили, что для возврата денег нужно выполнить задание от куратора. Во время звонка ему сказали поджечь «локатор дрона», на самом деле это оказался релейный шкаф на железной дороге.

Подросток выполнил указание, надеясь вернуть деньги. В 14-летнего школьника него возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

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