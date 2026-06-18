В Кузбассе девятилетняя девочка ушла на прогулку и бесследно исчезла

В Кемеровской области волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс» разыскивают девятилетнюю девочку, пропавшую в деревне Уфимцево Промышленновского округа. Об этом сообщает «НГС».

По данным волонтеров, ребенок ушел на прогулку 16 июня и до сих пор не вернулся. Поисковые работы начались на следующий день, но пока не принесли результатов. В последний раз девочку видели в розовом топике, черных брюках с белым ромбом и черно-белых кроссовках. Обстоятельства пропажи несовершеннолетней устанавливаются.

До этого в Карелии нашли живыми двух сестер, пропавших из дома во время прогулки. За неделю до исчезновения девочки аналогичным образом сбегали из дома, причем заранее подготовились к побегу — собрали с собой вещи и скрылись, но их быстро нашли.

Ранее молодая мать с младенцем пропали в Тюмени.