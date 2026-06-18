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Общество

Появились кадры последствий ударов ВСУ по Подмосковью

Губернатор Воробьев опубликовал фото последствий ударов ВСУ по Подмосковью
Андрей Воробьев/Telegram

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал кадры последствий атаки вооруженных сил Украины (ВСУ).

На обнародованных снимках видна работа пожарных на месте падения обломков дронов. Судя по фото, одна из построек оказалась уничтожена, еще одно строение загорелось. Также видно, что один из легковых автомобилей получил серьезные повреждения — у него практически выгорела передняя часть.

До этого Воробьев сообщил, что беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском. Дрон повредил выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительным данным, люди не пострадали.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь и утро 52 беспилотника ВСУ, летевшие на столицу. Один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода.

На фоне атак БПЛА служба столичного аэропорта Шереметьево эвакуировала пассажиров, в том числе с бортов самолетов, в безопасные места.

Ранее число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 180.

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