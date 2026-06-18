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Общество

В Оренбурге бизнесмен поверил в звонок «из ФСБ» и лишился 12 млн рублей

В Оренбурге мужчина отдал на экспертизу мошенникам 12 млн рублей
Shutterstock

В Оренбурге бизнесмен лишился накоплений после общения с мошенниками и отдал им на «экспертизу 12 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с мужчиной под видом сотрудников Фонда социального страхования. Звонивший сообщил о проверке в предприятии и предупредил, что с ним свяжется сотрудник ФСБ.

Затем бизнесмену позвонили люди, представившиеся работниками ФСБ и Центробанка. Они заявили, что мошенники пытаются похитить деньги с его банковского счета и оформить кредит. Чтобы спасти средства, оренбуржцу предложили передать все накопления в Центральный аппарат ФСБ для проведения комплексной экспертизы.

Поверив звонившим, мужчина забрал из банковской ячейки 9 млн рублей, 30 тыс. долларов и 10 тыс. евро. В одном из скверов областного центра он передал всю сумму незнакомцу. После этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб составил 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее звонок из энергетической компании обошелся россиянину почти в 17 млн рублей.

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