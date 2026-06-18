Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 137

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 137. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодоедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Также в московском районе Капотня, на юго-востоке столицы, частично перекрыли движение транспорта.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.