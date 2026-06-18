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Ученые выяснили, у кого чаще развивается рак поджелудочной железы

IJADR: употребление алкоголя может повышать риск развития рака поджелудочной
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Употребление алкогольных напитков может повысить риск развития рака поджелудочной железы, выяснили исследователи из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории. Работа ученых опубликована в журнале International Journal of Alcohol and Drug Research (IJADR).

Они проанализировали долгосрочные исследования, в которых за состоянием людей наблюдали на протяжении многих лет. Особое внимание уделили результатам наблюдения за теми, кто ранее употреблял алкоголь.

Ученые обратили внимание на связь между количеством употребляемых напитков и риском рака поджелудочной, учтя факторы возраста, пристрастия к табачным изделиям, социально-экономического положения и т.д.

У тех, кто употреблял более 24 граммов чистого спирта в день, риск развития рака был на 10-30% выше, чем у остальных.

До этого исследователи из Дании и Австралии обнаружили ранее неизвестный вирус, который может быть связан с развитием колоректального рака — одной из самых распространенных онкологических болезней в развитых странах.

Ранее новый препарат продлил жизнь пациентам с раком поджелудочной в два раза.

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