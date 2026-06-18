Ученые выяснили, у кого чаще развивается рак поджелудочной железы

Употребление алкогольных напитков может повысить риск развития рака поджелудочной железы, выяснили исследователи из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории. Работа ученых опубликована в журнале International Journal of Alcohol and Drug Research (IJADR).

Они проанализировали долгосрочные исследования, в которых за состоянием людей наблюдали на протяжении многих лет. Особое внимание уделили результатам наблюдения за теми, кто ранее употреблял алкоголь.

Ученые обратили внимание на связь между количеством употребляемых напитков и риском рака поджелудочной, учтя факторы возраста, пристрастия к табачным изделиям, социально-экономического положения и т.д.

У тех, кто употреблял более 24 граммов чистого спирта в день, риск развития рака был на 10-30% выше, чем у остальных.

До этого исследователи из Дании и Австралии обнаружили ранее неизвестный вирус, который может быть связан с развитием колоректального рака — одной из самых распространенных онкологических болезней в развитых странах.

Ранее новый препарат продлил жизнь пациентам с раком поджелудочной в два раза.