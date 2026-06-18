В Ленобласти волонтеры спасли 79-летнюю пенсионерку, которая провела в лесу три дня

В Ленинградской области завершились поиски 79-летней пенсионерки, пропавшей тремя днями ранее. Об этом сообщает 47news.

Пожилую женщину обнаружили в лесу на полуострове Киперорт вечером 16 июня.

По данным СМИ, 13 июня пенсионерка вышла из дачного дома на вечернюю прогулку и не вернулась. Соседи забили тревогу лишь утром 14 июня, когда обнаружили пустой открытый дом. Хозяйка не взяла телефон с собой и была легко одета: в кофту, штаны и галоши.

Погода с каждым часом уменьшала шансы на благополучный исход, но группы продолжали искать, не теряя надежду. В поисково-спасательной операции участвовали добровольцы из отрядов «Северо-Запад», «ЛизаАлерт» Питер и ПСО «Экстремум».

Ранее стала известна судьба пропавших в Карелии сестер.