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Общество

Стала известна судьба пропавших в Карелии сестер

«ЛизаАлерт»: пропавшие в Петрозаводске несовершеннолетние сестры найдены живыми
ГУ МВД России по Республике Карелия

Пропавшие в Петрозаводске во время прогулки несовершеннолетние сестры найдены живыми. Об этом сообщает карельское отделение добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» на своей странице в VK.

«Найдены, живы», — написано в посте поверх фотографии с ориентировкой на пропавших девочек.

Семилетняя и 12-летняя сестры ушли из дома днем 15 июня, отправившись на прогулку. В последний раз их видели на карьере в микрорайоне Ключевая вместе с другими детьми.

Петрозаводские СМИ писали, что девочки воспитываются в приемной семье, и в день исчезновения с ними в присутствии опекунов общался психолог. После встречи с ним сестры попросили разрешения пойти во двор, чтобы поиграть с мячом.

Через какое-то время приемная семья девочек заметила, что они оставили дома GPS-часы, которые используют для связи. Поначалу опекуны сестер заподозрили, что они решили сбежать к старшему брату, который, по их словам, транслирует детям «образ свободной и беззаботной жизни». Однако родственник пропавших заявил, что не знает об их местонахождении.

Выяснилось, что за неделю до исчезновения девочки аналогичным образом сбегали из дома, причем заранее подготовились к побегу — собрали с собой вещи и скрылись, но их быстро нашли.

Ранее женщина продала двухмесячного ребенка бездетной паре за 38 тысяч рублей.

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