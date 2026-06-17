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Общество

В Ярославле раскрыли подростковую банду, избивавшую людей

В Ярославле подростки избивали людей, провоцируя национальную рознь
Telegram-канал Следком

В Ярославской области возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества в отношении 11 местных жителей, семь из которых — несовершеннолетние. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в январе 2026 года в одном из районов Ярославля группа лиц объединилась в экстремистское сообщество под едиными идеологическими установками. Участники относили себя к неформальной социальной группе, руководствуясь идеями возбуждения идеологической и национальной розни, ненависти и вражды к отдельной социальной группе и лицам иной национальности.

Фигуранты совершили ряд преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды. Жертвами стали 12 человек, включая граждан иностранного государства. Также члены банды наносили в общедоступных местах города графические изображения с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой.

Трое участников в возрасте 16-18 лет обвиняются по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), остальные — по части 2 той же статьи (участие в экстремистском сообществе). В настоящее время выполняются следственные действия для установления обстоятельств преступлений и выявления иных причастных к деятельности сообщества.

Ранее в Москве две женщины напали на 14-летнюю девочку из Бурятии и оскорбляли по национальному признаку.

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