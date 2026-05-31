Две москвички избили самокатом 14-летнюю девочку из Бурятии

В Москве две женщины напали на девочку и оскорбляли по национальному признаку
В Москве 14-летняя школьница из Бурятии попала в больницу после нападения двух местных жительниц, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в ЖК «Саларьево Парк», куда несовершеннолетняя пришла в гости к подруге. Она не смогла позвонить ей из-за разрядившегося телефона и вошла в общий коридор без использования кода, просто дернув дверь. Из-за этого у девочки-подростка возник конфликт с двумя женщинами.

Мать пострадавшей рассказала каналу «Осторожно, новости», что одна из нападаших была с маленьким сыном, а перед избиением женщины назвали ее дочь «узкоглазой» и потребовали «убраться» из подъезда.

Затем они стали оскорблять ребенка, таскали за волосы, били ногами и ударили самокатом по голове. Когда на шум выбежала подруга жертвы, нападавшие, как утверждается, стали снимать происходящее на телефон и продолжили избиение, рассекли девочке бровь мобильным телефоном.

В результате подъезд оказался залит кровью, а пострадавшую госпитализировали. Врачи наложили ей пять швов и диагностировали сотрясение мозга.

Мать ребенка обратилась с заявлением в полицию, однако, по ее словам, нападавших пока даже не допросили. Она требует привлечь их к ответственности. По словам женщины, адвокат одной из участниц избиения предложил компенсацию в 50 тыс. рублей за мировое соглашение, но семья отказалась из-за отсутствия «искреннего раскаяния».

