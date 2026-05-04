Российский подросток залез на скалу ради селфи и застрял

В Иркутской области подросток залез на скалу ради селфи и застрял

В Иркутской области 15-летний подросток залез на скалу, чтобы сделать селфи, и застрял там. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел накануне в районе Карапчанского озера. Трое подростков из поселка Железнодорожный отправились к каменному карьеру за эффектными снимками. Один из них залез на крутой склон, чтобы сделать там селфи, но спуститься обратно самостоятельно уже не смог. Товарищи оказавшегося в ловушке юноши вызвали на место правоохранителей.

Прибывший участковый понял, что без спецсредств не обойтись — на помощь призвали членов клуба «Барс». Спасатели с альпинистским снаряжением поднялись к подростку, обвязали его страховкой и аккуратно спустили на землю. Отец юноши лично поблагодарил полицейских и добровольцев за спасение сына.

