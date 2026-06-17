Регионы закупили репелленты на 1,1 млрд рублей — на 67% больше, чем в прошлом году

За январь – май 2026 года российские регионы и компании закупили репелленты и инсектициды на общую сумму 1,1 млрд рублей. Это на 67,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (655,7 млн рублей). Об этом свидетельствуют данные аналитики РосТендер, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Всего в категории «Препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты» состоялось 677 тендеров на 879,8 млн рублей. Еще 228 закупок по смежной категории «Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты» прошли на 217,8 млн рублей.

Больше всего на репелленты и инсектициды потратили Красноярский край (185,3 млн рублей), Кемеровская область (176 млн) и Омская область (57,2 млн). В пятерку также вошли Краснодарский край (42,9 млн) и Алтайский край (37,3 млн). Замыкают десятку Санкт-Петербург (33,5 млн), Тюменская и Московская области (по 28,9 млн), Свердловская область (27,8 млн) и Ставропольский край (23,7 млн).

В июне 2026 года АО «Россети Сибирь» объявило тендер на поставку репеллентов для филиалов в 11 регионах. Начальная цена контракта — 15,4 млн рублей. В перечне — аэрозоли от кровососущих и клещей, спреи акарицидно-репеллентные и защитные кремы.

АО «Ставэлектросеть» (Ставропольский край) закупило дерматологические средства защиты на 4,3 млн рублей: противопаразитарные препараты, кремы для рук и солнцезащитные средства.

Сургутский государственный университет приобрел инсектицид-репеллент в аэрозоле от клещей и комаров, а также таблетки-шарики от платяной моли.

МП Трест «Теплофикация» (Магнитогорск) заказало универсальный репеллент в количестве 1392 штук на 359,5 тыс. рублей.

ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана»» (Московская область) завершило закупку спрея-репеллента на 817,8 тыс. рублей (5 435 штук).

ЛОГКУ «Управление лесами Ленинградской области» закупило аэрозоль для защиты от клещей (696 штук на 208,8 тыс. рублей). АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» — 1000 штук репеллентов на 105 тыс. рублей.

В мае 2026 года муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» закупило репеллентное средство широкого спектра (1010 штук на 182,5 тыс. рублей).

Помимо репеллентов, регионы активно закупают солнцезащитные кремы, дезинфицирующие средства, ранозаживляющие препараты и головные уборы — все необходимое для сезонной защиты сотрудников и населения.

Ранее россиянам рассказали, какие репелленты эффективнее для защиты от комаров и слепней.