Россиянам рассказали, какие репелленты эффективнее для защиты от комаров и слепней

Репелленты — химические соединения, предназначенные для отпугивания насекомых и клещей. Как правило, используются препаративные формы этих веществ в виде аэрозолей, гелей, спреев, мазей, дустов и других. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев.

«В основе многих из них лежат различные действующие вещества. Самое распространенное — диэтилтолуамид (ДЭТА), входящий в большую часть составов современных препаратов. Вещество действует на обонятельные рецепторы членистоногих, искажает восприятие запахов, дезориентирует их в пространстве. Ощущая диэтилтолуамид в воздухе, комары стараются улететь туда, где его концентрация ниже», — объяснил он.

Другое распространенное соединение — это химическое вещество IR3535 (этилбутилацетиламинопропионат), напоминающее по структуре аминокислоту β-аланин.

«Оно менее токсично и безопасно для природы, млекопитающих, людей; разрешено к применению у детей от 1 года. IR3535 прошел испытания в Российском НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, где была подтверждена его эффективность против самых распространенных и опасных кровососущих насекомых на территории России», — добавил доктор наук.

Диметилфталат в составе репеллентов является еще одним веществом, которое используется в составе препаратов от насекомых и обладает нейро- и нефротоксическим действием. Также в репеллентных составах применяются гексамид, икаридин, другие химические вещества разной степени токсичности.

«Есть репелленты, которые частично или полностью состоят из натуральных компонентов. Поскольку кровососы не переносят некоторые запахи, в состав препарата добавляют эфирные масла: гвоздики, герани, эвкалипта, цитронеллы, ванили, лаванды, розмарина, базилика», — подчеркнул специалист.

Что касается уровня эффективности, то препараты на основе химических соединений более действенны. Репелленты естественного, природного происхождения имеют более короткую продолжительность действия. Кроме того, эфирные масла обладают сильным запахом и могут выступать аллергенами для людей с повышенной чувствительностью, не говоря уже о животных, обоняние которых в тысячи раз сильнее нашего.

«А вот от формы репеллента эффективность не зависит — можно выбирать ту, которая удобна. Мази, крема и гели больше удобнее применять на открытых участках тела, аэрозоли и спреи могут использоваться для обработки одежды», — сказал он.

Все репелленты, реализуемые в торговой сети, проходят жесткие испытания по многим показателям. Их спокойно можно наносить непосредственно на кожно-волосяной покров, не опасаясь негативного воздействия на здоровье. Состав современных репеллентов устойчив к воздействию прямых солнечных лучей, они не вступают в связь выделениями потовых желез, не вызывают раздражение и аллергию.

«При соблюдении правил использования препараты безопасны для людей, животных и для окружающей среды. Но в любом случае перед их использованием рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом», — резюмировал Удавлиев.

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