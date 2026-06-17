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Общество

Россиянам объяснили, почему вклады перестали быть надежной стратегией

Финэксперт Семенов: вклад сейчас — это не для роста, а для сохранения
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Вклад остается полезным финансовым инструментом, но в условиях инфляции и налогов он все хуже подходит для долгосрочного сохранения и роста капитала. Как грамотно управлять деньгами в текущих реалиях, «Газете.Ru» рассказал Никита Семенов, основатель и генеральный директор Multi Family Office HIDE.

В 2024–2025 годах ключевая ставка доходила до 21%, а к маю 2026 года сохранялась на уровне 14,5%. Банковские предложения с двузначной доходностью выглядят как готовая финансовая стратегия. Но процент по вкладу не всегда означает реальный рост капитала.

Пример: 100 млн рублей под 14% годовых дадут номинальный доход 14 млн рублей. После уплаты НДФЛ (15% с процентного дохода) останется 11,9 млн рублей. При инфляции 8% покупательная способность снизится примерно на 8,9 млн рублей. В итоге реальный эффект — около 3 млн рублей.

«Вклад принимает на себя основной удар инфляции, поскольку деньги остаются в денежной форме и не участвуют в переоценке активов», — отмечает Семенов. При этом тело вклада не растет — сумма на счете увеличивается, но покупательная способность этих денег снижается.

Среди самых частых ошибок — жизнь на проценты без реинвестирования, регулярное изъятие средств из основной суммы и хранение слишком большой доли капитала во вкладах из-за страха и непонимания, что делать дальше.

Многие пытаются компенсировать ситуацию постоянным поиском более высокой ставки, переводя деньги со вклада на вклад. Сейчас трехмесячные вклады дают около 13,7% годовых, полугодовые — около 13,1%.

Вклад должен быть одним из инструментов в системе управления деньгами. Его задача — хранить часть средств для финансового резерва, ближайших целей и периода неопределенности. Доля вклада в структуре капитала — ориентировочно 10–20% от общего объема средств.

Важно и то, как человек использует доход по вкладу. Если проценты регулярно выводятся на текущие траты, инструмент перестает работать. Часть дохода стоит реинвестировать, чтобы хотя бы частично компенсировать инфляционное давление.

Чтобы грамотно спланировать стратегию, нужно определить цель средств, срок их использования и допустимый уровень риска. Полезно хотя бы раз проконсультироваться с финансовым советником.

«Главное изменение последних лет заключается в том, что вклад перестал быть методом финансового роста. Сейчас он является инструментом сохранения и временного размещения средств», — резюмирует Семенов.

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