Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Перед летом в России взлетел спрос на кэшбэк на отдых и развлечения

Россияне стали чаще выбирать кэшбэк, связанный с отдыхом и развлечениями
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

К концу весны интерес пользователей к предложениям банков по кэшбэк на кино, театр, спорттовары, косметику, путешествия и другие досуговые расходы заметно вырос, тогда как спрос на многие повседневные категории снизился. Это следует из анализа запросов пользователей Поиска Яндекса по финансам. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами.

Сильнее всего в мае в сравнении с мартом вырос интерес к кэшбэк на цветы (+188%). Также пользователи стали значительно чаще искать предложения по категориям, связанным с внешним видом и образом жизни: ювелирные изделия и часы прибавили 160%, спорттовары — 131%, красота и уход — 85%, косметика — 77%, одежда и обувь — 65%.

Заметно вырос и интерес к категориям досуга. По сравнению с мартом пользователи значительно чаще искали кэшбэк на театр (+131%), кино (+124%) и путешествия (+68%).

Интерес к базовым категориям бонусов, напротив, снизился: кешбэк на АЗС (-39%), железнодорожные билеты (-21%), аптеки (-13%) и супермаркеты (-5%). При этом кешбэк на повседневные траты по-прежнему остаётся самым популярным среди пользователей.

«В ожидании лета пользователи меняют подход к выбору бонусных программ. Если в течение года кэшбэк воспринимается прежде всего как способ сэкономить на бытовых тратах, то к началу сезона отпусков растет интерес к «инвестициям в хорошее настроение» — россияне все чаще хотят получать выгоду от трат на впечатления и хобби», — отмечает Никита Букреев, руководитель Поиска Яндекса по финансам.

Самой востребованной категорией остается «Все покупки». При этом в мае спрос на «Все покупки» снизился на 24%. Это может говорить о том, что пользователи все чаще ищут предложения банков под конкретные статьи расходов и жизненные сценарии, не ограничиваясь универсальными категориями.

Ранее россиян предупредили о новых мошеннических схемах с использованием кешбэка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!