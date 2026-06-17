Перед летом в России взлетел спрос на кэшбэк на отдых и развлечения

К концу весны интерес пользователей к предложениям банков по кэшбэк на кино, театр, спорттовары, косметику, путешествия и другие досуговые расходы заметно вырос, тогда как спрос на многие повседневные категории снизился. Это следует из анализа запросов пользователей Поиска Яндекса по финансам. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами.

Сильнее всего в мае в сравнении с мартом вырос интерес к кэшбэк на цветы (+188%). Также пользователи стали значительно чаще искать предложения по категориям, связанным с внешним видом и образом жизни: ювелирные изделия и часы прибавили 160%, спорттовары — 131%, красота и уход — 85%, косметика — 77%, одежда и обувь — 65%.

Заметно вырос и интерес к категориям досуга. По сравнению с мартом пользователи значительно чаще искали кэшбэк на театр (+131%), кино (+124%) и путешествия (+68%).

Интерес к базовым категориям бонусов, напротив, снизился: кешбэк на АЗС (-39%), железнодорожные билеты (-21%), аптеки (-13%) и супермаркеты (-5%). При этом кешбэк на повседневные траты по-прежнему остаётся самым популярным среди пользователей.

«В ожидании лета пользователи меняют подход к выбору бонусных программ. Если в течение года кэшбэк воспринимается прежде всего как способ сэкономить на бытовых тратах, то к началу сезона отпусков растет интерес к «инвестициям в хорошее настроение» — россияне все чаще хотят получать выгоду от трат на впечатления и хобби», — отмечает Никита Букреев, руководитель Поиска Яндекса по финансам.

Самой востребованной категорией остается «Все покупки». При этом в мае спрос на «Все покупки» снизился на 24%. Это может говорить о том, что пользователи все чаще ищут предложения банков под конкретные статьи расходов и жизненные сценарии, не ограничиваясь универсальными категориями.

Ранее россиян предупредили о новых мошеннических схемах с использованием кешбэка.