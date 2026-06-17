Российский fashion-рынок вырос до 3,94 трлн рублей, но за счет цен, а не продаж

Fashion-рынок в России вырос почти до 4 трлн рублей, но продажи в штуках упали

По итогам 2025 года объем российского fashion-рынка вырос на 6% и составил 3,94 трлн рублей. Однако динамика связана преимущественно с ростом цен: продажи в натуральном выражении снизились на 8–10% к 2024 году. Шопинг продолжает перемещаться в онлайн — его доля достигла 55%, из которых 44% всех модных покупок приходится на маркетплейсы.

Об этом говорится в исследовании Fashion Compass от Lamoda, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На фоне насыщения универсальных платформ активно развивается сегмент нишевых маркетплейсов. Его объем вырос с 330 млрд до 990 млрд рублей (среднегодовой темп роста — 32%). Покупатели нишевых площадок ищут не низкую цену, а качество, оригинальность и эксклюзивный ассортимент.

Также выяснилось, что рынок перегрет скидочными войнами: 42% потребителей не доверяют распродажам. С 2023 по 2025 год доля покупателей, стремящихся приобретать товары по акции, снизилась с 46% до 42%. Глубина скидки остается главным инструментом конкуренции на универсальных маркетплейсах, что делает модель продаж на них нерабочей для многих производителей.

Исследование выявило 16 типов потребителей. Наиболее ценная аудитория — «модно-ориентированные» покупатели, которые интересуются брендами и трендами. Для них приоритетны ассортимент и клиентский опыт, цена имеет меньшее значение. Они составляют 38% всех потребителей, но формируют 59% объема рынка (2,32 трлн рублей).

При этом потребители стали более осознанными. Треть из них сравнивает цены перед каждой покупкой. Импульсивные покупки уступают место взвешенному выбору.

2025 год обозначил отход от спорт-кэжуала и возвращение к более элегантному стилю. Продажи кардиганов выросли на 43%, жакетов — на 43%, поло — на 80%. Худи показывают отрицательную динамику (–19% у женщин, –31% у мужчин). В обуви растут балетки (+119%) и мюли (+105%), а массивные кроссовки уступают лаконичным кедам.

Потребитель больше не собирает корзину наперед — он приобретает то, что нужно именно в данный момент: под конкретное событие или погоду. Количество заказов на одного клиента выросло на 19% с 2023 по 2025 год.

Доля аудитории 50+ выросла с 13,9% до 16% за год. Эти потребители более платежеспособны (средний чек — 3 200 рублей, на 8% выше, чем у аудитории до 45 лет) и активны в премиальном сегменте.

«Эксклюзивный ассортимент — один из самых эффективных способов расти без дорогостоящих инвестиций в маркетинг. Уникальные товары привлекают целевую аудиторию, повышают лояльность и улучшают маржинальность брендов», — отмечает Ольга Циос, управляющий директор по маркетингу Lamoda.

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