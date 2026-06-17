Мигрантка родила младенца и на полгода оставила его в коробке, опасаясь увольнения

В Японии девушка родила дочь, оставила в пакете и жила с ней полгода

Иностранку задержали в Японии за то, что она долго хранила у себя в младенца без признаков жизни. Об этом сообщает Mainichi.

Малолетнего обнаружили в квартире 21-летней индонезийки по имени Лестари Трипита, которая приехала в Японию в прошлом году.

Как выяснили правоохранители, мигрантка узнала о беременности в августе 2025-го года. Отцом является житель Индонезии, с которым у нее были отношения.

Несмотря на свое положение, Трипита приехала в страну как квалифицированный специалист, чтобы работать в компании по переработке пищевых отходов. Что именно она сделала с дочерью пока что неизвестно, но, как полагают правоохранители, девушка завернула дочь без признаков жизни в полиэтиленовый пакет и положила в коробку в углу комнаты. Там ребенок находился приблизительно с декабря прошлого года. В мае Трипиту задержали.

В беседе с полицейскими иностранка заявила, что боялась лишиться работы из-за беременности. Отмечается, что начальство никогда не говорило ей о подобном «отношении» к сотрудницам.

На данный момент женщина находится под арестом. В середине июня ей предъявили обвинения.

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