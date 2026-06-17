Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мигрантка родила младенца и на полгода оставила его в коробке, опасаясь увольнения

В Японии девушка родила дочь, оставила в пакете и жила с ней полгода
Shutterstock

Иностранку задержали в Японии за то, что она долго хранила у себя в младенца без признаков жизни. Об этом сообщает Mainichi.

Малолетнего обнаружили в квартире 21-летней индонезийки по имени Лестари Трипита, которая приехала в Японию в прошлом году.

Как выяснили правоохранители, мигрантка узнала о беременности в августе 2025-го года. Отцом является житель Индонезии, с которым у нее были отношения.

Несмотря на свое положение, Трипита приехала в страну как квалифицированный специалист, чтобы работать в компании по переработке пищевых отходов. Что именно она сделала с дочерью пока что неизвестно, но, как полагают правоохранители, девушка завернула дочь без признаков жизни в полиэтиленовый пакет и положила в коробку в углу комнаты. Там ребенок находился приблизительно с декабря прошлого года. В мае Трипиту задержали.

В беседе с полицейскими иностранка заявила, что боялась лишиться работы из-за беременности. Отмечается, что начальство никогда не говорило ей о подобном «отношении» к сотрудницам.

На данный момент женщина находится под арестом. В середине июня ей предъявили обвинения.

Ранее в Ростове в мусорном баке обнаружили новорожденного без признаков жизни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!