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Общество

24-летний беженец притворился подростком, попал в приемную семью и угодил под суд

DM: мигрант, притворяющийся подростком, приставал к 15-летней девочке в Англии
Shutterstock

В Великобритании осудили беженца, обвиняемого в сексуальном насилии над 15-летней девочкой. Как пишет Daily Mail, речь идет о 29-летнем Мероне Хабту, который бежал из охваченной войной Эритреи и нелегально прибыл в страну в 2020 году.

При заполнении документов Хабту заявил, что ему 17 лет, хотя на самом деле было 24. Власти, считая мигранта несовершеннолетним, нашли для него принимающую семью в Апвее, графство Дорсет.

Хабту, притворяющий подростком, почти сразу начал вести себя противозаконно. В 2021 году он попал в поле зрения полиции по подозрении в сексуальном насилии над женщиной, но был освобожден под залог.

В сентябре 2022 года Хабту напал на девочку в поезде. Он загнал жертву в угол при выходе из туалета, назвал «по-настоящему красивой», преградил путь, несколько раз дотронулся до груди, погладил по лицу, пытался дать свой телефон. Девочка убежала в слезах.

Пострадавшая рассказала, что была в ужасе, год избегала поездов и до сих пор боится общественного транспорта.

В итоге Хабту, признанного «представляющим высокий риск для женщин», приговорили к 12 месяцам тюрьмы и внесли в реестр сексуальных преступников на 10 лет.

Ранее супруги приютили 37-летнюю женщину, которая выдавала себя за 12-летнюю девочку.

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