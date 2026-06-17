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Общество

На Украине дезертир зарезал 17-летнюю соседку, пока она спала

В Киевской области дезертир зарезал девушку после ссоры
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В селе Большая Снитинка Фастовского района Киевской области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), самовольно оставивший часть, зарезал 17-летнюю девушку. Об этом сообщило региональное управление полиции на своем сайте.

По данным следствия, между 28-летним мужчиной и его соседкой произошла ссора. В результате дезертир ночью проник к девушке домой.

«Схватив нож, он перерезал горло несовершеннолетней, которая находилась дома одна и спала. Потерпевшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что подозреваемого уже задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве. Мужчине грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

В мае в Новгороде-Северском Черниговской области мужчина, дезертировавший из украинской армии, убил депутата и командира ВСУ Александра Новака. Инцидент произошел из-за присвоения денег, которые родственники мобилизованных солдат собрали на нужды подразделения. Другие подробности преступления не уточнялись.

Ранее служивший в украинской армии суданец сбежал с позиций на такси.

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