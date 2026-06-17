Ветеринар дала советы, как помочь питомцу пережить грозу

Многие питомцы испытывают сильный страх во время грозы из-за грома. В такие моменты важно помочь животному успокоиться, спрятав его в укромном месте. Об этом в разговоре с «Пятым каналом» рассказала ветеринар, ведущий терапевт и диетолог, постоянный спикер Национальной ветеринарной конференции Светлана Селицкая.

По словам специалиста, многих животных гром пугает так же сильно, как и другие резкие громкие звуки. Поэтому во время грозы необходимо обустроить для питомца специальное тихое место, в котором у него будет возможность успокоиться. Собаку стоит отправлять туда с помощью команды или заманивать игрушкой с лакомством, такой как лизательный коврик. Для кошки рекомендуется поставить домик в самом спокойном углу квартиры.

Также можно использовать специальные устройства для ушей, которые снижают шумовую нагрузку.

При этом ветеринар напомнила, что на состояние питомца во время непогоды сильно влияет реакция хозяина. Если человек кричит и подскакивает, то животное тоже начинает пугаться. Кроме того, в грозу нужно закрыть все шторы в доме, чтобы питомец не обращал внимание на вспышки молний.

Эксперт посоветовала с раннего возраста помогать животному привыкать к резким звукам по нарастающей. Тем хозяевам, чьи питомцы имеют шумовые фобии, следует проконсультироваться с врачом, который назначит успокоительные препараты, и с зоопсихологом.

«Если мы знаем, что по прогнозу ожидается сильная гроза, то заблаговременный прием успокаивающих препаратов даст куда как лучший эффект, чем в моменте, так как им нужно время. Хорошо, если у питомца будут отвлекающие его игрушки, лакомства, если будет рядом спокойный хозяин», — подчеркнула специалист.

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков до этого предупреждал, что специальные коляски для собак и кошек можно использовать только в качестве замены сумки-переноски при транспортировке питомца. В противном случае есть риск навредить его здоровью. По словам эксперта, такое катание может обернуться травмами, если животное попытается выпрыгнуть на землю.

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