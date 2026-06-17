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Общество

Мужчина забил возлюбленную, пытаясь «помочь ей похудеть»

Китаец забил свою девушку, помогая ей похудеть
scmp.com

Мужчина в Китае забил возлюбленную, пытаясь «помочь ей похудеть», пишет South China Morning Post.

Суду сообщили, что 29-летний мужчина признался полиции в длительном избиении девушки металлическим прутом. По его словам, он пытался не давать ей спать, поскольку считал, что таким образом она сможет сбросить лишний вес.

Обвиняемый утверждает, что наносил удары с перерывами на протяжении нескольких часов и не прекращал, потому что девушка якобы не просила его остановиться. Также он заявил, что женщина самостоятельно облила себя средством для прочистки труб, из-за чего получила сильные химические ожоги.

Однако прокуратура поставила эту версию под сомнение. Судебно-медицинская экспертиза выявила у пострадавшей многочисленные синяки, ссадины и рваные раны по всему телу, а также ожоги, покрывавшие более половины поверхности кожи.

По данным следствия, преступление стало известно после того, как ранним утром прохожие заметили мужчину, перевозившего по улице тело, завернутое в одеяло и пластиковую пленку. Свидетели сообщили о находке в полицию.

Ранее 177-килограммовый мужчина встал на весы, увидел цифру и попал в больницу.

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