Названы самые частые ошибки при зарядке, которые медленно уничтожают смартфоны

Если вы ежедневно неправильно заряжаете смартфон, скоро он выйдет из строя. О том, какие ошибки пользователи чаще всего допускают при использовании гаджетов, «Газете.Ru» рассказал Илья Казаков, технический директор сервиса Павербанки МТС Юрент.

По его словам, то, как вы используете смартфон и заряжаете его, напрямую влияет на срок его службы. Первая ошибка — всегда заряжать телефон до 100%.

«Современные аккумуляторы телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки, и чтобы они прослужили дольше, рекомендуется никогда не заряжать до 100%. Дело в том, что если вы всегда заряжаете батарею до 100%, эти циклы закончатся раньше. Есть общее правило — полностью заряжать аккумулятор один раз в месяц и поддерживать уровень заряда от 20 до 80% в остальное время», — объяснил он.

Еще одна ошибка — полностью разряжать батарею.

«Раньше считалось, что нужно дать аккумулятору полностью разрядиться, прежде чем заряжать его снова. Это правило работало, когда аккумуляторы были никелевыми. Сегодня батареи телефонов литиевые, и специалисты, наоборот, рекомендуют никогда не разряжать их «в ноль», — добавил специалист.

Также многим удобно заряжать телефон ночью, но это вредно для батареи. Вы ее перезаряжаете, и к тому же не можете уследить за перегревом устройства.

«Помимо этого, не нужно разряжать аккумулятор телефона, пользуясь им, и одновременно пытаясь его зарядить. Это приводит к перенапряжению аккумулятора, который пытается делать два дела одновременно. Если вам кто-то звонит, отключите телефон от зарядки, ответьте и продолжите процесс позже», — рекомендовал эксперт.

Кроме прочего, если вы постоянно то и дело заряжаете ваш гаджет, скорее всего, батарея прослужит вам меньше, чем должна. Лучший способ этого избежать — заряжать аккумулятор только тогда, когда это действительно необходимо: то есть когда уровень заряда ниже 20%, но выше как минимум 5%.

«Один из главных врагов аккумуляторов — тепло, и, заряжая телефон в чехле, вы удерживаете вырабатываемое тепло. Это приведет к нагреванию аккумулятора и других внутренних компонентов телефона. Перед зарядкой снимите с устройства чехол, чтобы дать батарее «подышать», — отметил он.

У каждого телефона есть совместимое зарядное устройство, которое не стоит заменять первым попавшимся аналогом. Если вы используете неподходящую зарядку и кабель, мощность энергии, передаваемой в аккумулятор, может быть слишком большой или слишком маленькой. Это может привести к перегреву устройства или очень медленной зарядке. Лучшее зарядное устройство для вашего телефона — то, которое вы получили вместе с ним при покупке.

«Многие пользователи часто заряжают смартфоны от ноутбука. Это занимает больше времени и не активирует функцию быстрой зарядки. Лучше всегда заряжать телефон от розетки или портативного аккумулятора с оригинальным кабелем», — резюмировал специалист.

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