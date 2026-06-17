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Общество

У женщины случился выкидыш в домашних условиях из-за промедления врачей

У британки случился выкидыш после трех бесполезных звонков в скорую помощь
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Жительница Лондона утверждает, что у нее случился выкидыш в домашних условиях из-за халатности врачей, сообщает Mirror.

В феврале 30-летняя Шери Уэйкфорд-Найт и ее партнер Хассан Ниязи узнали, что ждут первого ребенка. В начале апреля у беременной Шери началось кровотечение. Она обратилась в отделение ранних беременностей, но ей сказали, что оно закрыто из-за каникул, и посоветовали записаться на прием в Лондонскую королевскую больницу.

8 апреля женщину осмотрела медсестра, которая сообщила, что никаких проблем нет и ребенок здоров. Однако уже 13 апреля, когда Шери находилась дома, у нее начались сильные боли и обильное кровотечение. Хассан трижды вызывал скорую, но помощь так и не приехала. После этого женщине посоветовали поместить плод в холодильник, где он пролежал девять дней.

Когда пара поехала в больницу, чтобы отдать его на исследование, Шери открыла холодильник и почувствовала запах гниения.

«С тех пор каждый раз открываю коробку — чувствую запах разложившегося ребенка. Я была в слезах, передавая коробку медсестре. Мы видели маленькие ручки и ножки малыша. Я травмирована. Мне не следовало проходить через это», — говорит британка.

Представитель Национальной службы здравоохранения (NHS) выразил ей сочувствие и рекомендовал паре подать официльную жалобу.

Ранее беременная петербурженка потеряла ребенка после удара ножом от сожителя.

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