Беременная петербурженка потеряла ребенка после удара ножом от сожителя

В Петербурге беременная потеряла ребенка после ножевого ранения от сожителя

В Петербурге 41-летняя беременная потеряла ребенка после того, как ее ударил ножом 32-летний сожитель. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 1 июня в квартире на Дибуновской улице, когда мужчина и его беременная сожительница поссорились. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и ранил женщину.

После этого пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. В результате она потеряла ребенка.

Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшего, оказалось, что мужчина пьян. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Ранее россиянка ударила мужа ножом в сердце, когда тот собрался в гости к другим женщинам.