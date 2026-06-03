Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Беременная петербурженка потеряла ребенка после удара ножом от сожителя

В Петербурге беременная потеряла ребенка после ножевого ранения от сожителя
Shutterstock

В Петербурге 41-летняя беременная потеряла ребенка после того, как ее ударил ножом 32-летний сожитель. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 1 июня в квартире на Дибуновской улице, когда мужчина и его беременная сожительница поссорились. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и ранил женщину.

После этого пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. В результате она потеряла ребенка.

Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшего, оказалось, что мужчина пьян. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Ранее россиянка ударила мужа ножом в сердце, когда тот собрался в гости к другим женщинам.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!