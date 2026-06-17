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Общество

Воробьев поздравил переезжающих из аварийного жилья в поселке Южный

Почти 400 человек получат ключи от квартир в Южном по программе переселения
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новоселов, переезжающих из аварийного жилья в новую многоэтажку в поселке Южный городского округа Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ключи от квартир в двухсекционном доме получат почти 400 человек (199 квартир). Строительство МКД велось по региональной госпрограмме и стартовало в августе 2024 года.

На первом этапе из 30 домов в поселке Южный расселят 14. Завершение строительства второй многоэтажки запланировано на следующий год. Туда переедут жители оставшихся 16 домов, а также 19 семей из других аварийных зданий. Всего новое жилье получат более 900 человек. Работа велась в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Более 800 человек жили в некомфортных условиях. Был запрос включить дома в программу по расселению аварийного жилья. Сегодня, спасибо строителям, уже построен первый дом. И половина жителей переселяется в него. Рядом, буквально через дорогу, строится следующий. Я очень надеюсь, что в 2027 году мы встретимся там с вашими соседями», — сказал губернатор.

Новый МКД расположился в том же районе, что и аварийные дома. Гендиректор компании-застройщика Иван Бузикевич отметил, что первый дом под переселение построили за 14 месяцев, а через дорогу возводится второй.

«Это комфортное современное жилье, светлые просторные квартиры. Нам важно, чтобы люди, переезжающие сюда из бараков, чувствовали себя хорошо», — добавил он.

Отмечается, что во всех квартирах под переселение делают отделку, устанавливают необходимую сантехнику и создают условия для быстрого переезда.

«Каждый год в Московской области мы делаем счастливыми порядка 10-11 тыс. человек. У жителей есть возможность получить сертификат и купить жилье в Подмосковье там, где удобно. Ну и, конечно, строим дома с правильной квартирографией. Это большие деньги, большая программа. Такая есть в каждом регионе, но у нас, в Московской области, она очень заметная. Также реализуем еще одну программу – комплексного развития территорий», — добавил Воробьев.

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