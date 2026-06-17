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Общество

В Архангельке волонтеры убрали две несанкционированные свалки площадью 4 га

Две несанкционированные свалки площадью 4 га убрали волонтеры «Чистой Арктики» в Архангельске
Чистая Арктика

Волонтеры общественного экологического проекта «Чистая Арктика» в ходе уборки в Архангельске убрали две несанкционированные свалки площадью 4 га, сообщили организаторы.

Экоактивисты из Владимирской и Ульяновской областей, Орла и Ханты-Мансийского автономного округа вместе с жителями города вышли на очистку территории Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения от несанкционированной свалки объемом 20 куб. м. Здесь обитает большое количество редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц и более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу.

Также волонтеры привели в порядок территорию Архангельского лесничества площадью 1 га.

Всего за два дня работ в столице Поморья добровольцы расчистили две несанкционированные свалки общей площадью 4 га и собрали 17 тонн отходов.

«Экологические мероприятия проекта «Чистая Арктика» уже прошли в Республике Карелия, Мурманской области и Республике Коми. Сегодня мы наводим чистоту в Архангельской области, в планах – Чукотский автономный округ и все остальные регионы страны, входящие в арктическую зону», – заявил административный директор проекта Дмитрий Федосеев.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года. В поле зрения волонтеров – наследие, которое осталось от СССР.

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