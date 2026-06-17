В Подмосковье пройдет астрономический фестиваль

В Лосино-Петровском 19 июня пройдет астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На церемонии открытия фестиваля пройдет награждение победителей конкурсов рисунков и костюмов.

Для гостей организуют фотозону-инсталляцию «Звездный путь» и выставку рисунков «Первые в космосе». Также посетители смогут принять участие в интерактивных программах, среди которых «Гороскоп удачи», «Вес на планетах», «Колесо фортуны» и игровая программа «Звездный лабиринт».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет костюмированное шествие «Выход в открытый космос» и квест «Созвездие Брюса».

В ведомстве отметили, что гостей также ждет лекция «Небесные объекты».

Вечером для гостей проведут гала-концерт «Звездам навстречу» и дискотеку «Гравитация танца».

Завершится фестиваль показом художественного фильма под открытым небом «Время первых».