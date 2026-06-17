Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Подмосковье пройдет астрономический фестиваль

В Лосино-Петровском пройдет астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты»
Министерство культуры и туризма Московской области

В Лосино-Петровском 19 июня пройдет астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На церемонии открытия фестиваля пройдет награждение победителей конкурсов рисунков и костюмов.

Для гостей организуют фотозону-инсталляцию «Звездный путь» и выставку рисунков «Первые в космосе». Также посетители смогут принять участие в интерактивных программах, среди которых «Гороскоп удачи», «Вес на планетах», «Колесо фортуны» и игровая программа «Звездный лабиринт».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет костюмированное шествие «Выход в открытый космос» и квест «Созвездие Брюса».

В ведомстве отметили, что гостей также ждет лекция «Небесные объекты».

Вечером для гостей проведут гала-концерт «Звездам навстречу» и дискотеку «Гравитация танца».

Завершится фестиваль показом художественного фильма под открытым небом «Время первых».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!