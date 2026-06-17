В Москве обсудят новые метрики для продвижения бизнес-результатов

В Москве 25 июня пройдет экспертная дискуссия «Эффективный PR-2026: метрики, которые поймет даже финансовый директор», в рамках которой топ-менеджеры представят новые метрики для продвижения бизнес-результатов, сообщает пресс-служба Ассоциации менеджеров.

В ходе встречи участники обсудят, как выстроить понятную систему измерений, которая будет связывать коммуникации и бизнес-результаты.

В дискуссии примут участие генеральный директор исследовательской компании PR News Лилия Глазова, заместитель генерального директора по внешним и внутренним коммуникациям Холдинга RWS KZ Анастасия Журавлева и руководитель по стратегическим коммуникациям Т-Банк Александр Леонов.

Модераторами дискуссии выступят сопредседатели комитета по СМИ и информационной политике – Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, и Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группы ЛСР.

Информационные партнеры комитета: Rambler&Co, «Комсомольская правда», «Инк.» и «Гарант.ру».