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Общество

Ко Дню народных художественных промыслов россиянам расскажут о хохломе и гжели

Одноклассники и общество «Знание» запустили проект ко Дню народных художественных промыслов
Одноклассники

Одноклассники совместно с Российским обществом «Знание» запустили проект ко Дню народных художественных промыслов России. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

В группе Российского общества «Знание» в ОК выйдет серия материалов о самых известных народных промыслах России — хохломе, гжели, лаковой миниатюре, традиционной игрушке, художественном текстиле, резьбе по дереву и других направлениях.

Пользователи смогут узнать больше об истории промыслов, их особенностях и региональных традициях, а также отправить тематические подарки в соцсети.

Также в группе «Путешествия по России» пройдет народное голосование за самый узнаваемый промысел страны. В нем встретятся хохлома, гжель, матрешка и павловопосадские платки. Победители этапов выйдут в финал, где пользователи выберут главный символ народного искусства России.

Кроме того, в Одноклассниках стартует фотомарафон #НародныеПромыслыОК. Участники смогут поделиться фотографиями собственных работ или семейных реликвий, связанных с народными промыслами, и рассказать их историю.

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