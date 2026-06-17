Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Братске пьяный сторож турбазы пошел проверить сети и пропал

В Иркутской области сторож турбазы пропал после опрокидывания лодки
ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции разыскивают 43-летнего сторожа турбазы, который пропал после опрокидывания лодки. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

В полицию обратился представитель одной из баз отдыха в поселке Тарма Братского района. Мужчина рассказал, что работник на лодке отправился проверить рыболовные сети и предположительно упал в воду.

Мужчина мог находиться в лодке в состоянии алкогольного опьянения. Пропавшего ищут сотрудники полиции, спасатели и добровольцы.

До этого в Удмуртии мужчина не выжил при столкновении лодки с теплоходом. Два маломерных судна вышли на акваторию в темное время суток для рыбалки. Водитель лодки не заметил идущий по реке грузовой теплоход, лодка ударилась левым бортом о носовую часть судна, водителя не спасли.

Ранее подросток не выжил, нырнув из лодки в озеро в Бурятии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!