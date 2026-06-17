В Братске пьяный сторож турбазы пошел проверить сети и пропал

В Иркутской области сотрудники полиции разыскивают 43-летнего сторожа турбазы, который пропал после опрокидывания лодки. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

В полицию обратился представитель одной из баз отдыха в поселке Тарма Братского района. Мужчина рассказал, что работник на лодке отправился проверить рыболовные сети и предположительно упал в воду.

Мужчина мог находиться в лодке в состоянии алкогольного опьянения. Пропавшего ищут сотрудники полиции, спасатели и добровольцы.

До этого в Удмуртии мужчина не выжил при столкновении лодки с теплоходом. Два маломерных судна вышли на акваторию в темное время суток для рыбалки. Водитель лодки не заметил идущий по реке грузовой теплоход, лодка ударилась левым бортом о носовую часть судна, водителя не спасли.

Ранее подросток не выжил, нырнув из лодки в озеро в Бурятии.