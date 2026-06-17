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Общество

«Адольфа Гитлера» с горячей пиццей задержали в Нижнем Тагиле

112: в Нижнем Тагиле любитель пиццы представился Гитлером и поплатился
Shutterstock

В Нижнем Тагиле студент заказал пиццу на имя «Адольф Гитлер» и стал фигурантом дела о пропаганде фашизма. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Будущий электрик решил перекусить. Для оформления заказа он использовал имя, связанное с нацистским преступником. Шутка быстро стала известна сотрудникам полиции. Личность нарушителя установили, им оказался местный студент.

На допросе юноша раскаялся в содеянном, но извинения не помогли. В отношении молодого человека возбудили административное дело по статье о пропаганде фашизма. Шутнику грозит до 15 суток административного ареста.

До этого новосибирец попал под суд из-за шутки о бомбе в аэропорту. Мужчина сидел в кафе и положил свой рюкзак возле одного из пассажиров. Злоумышленник сообщил попутчику, что в сумке бомба и сбежал. Мужчина обратился к сотрудникам полиции, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб.

Ранее мужчина ранил брата ножом на свадьбе из-за неудачной шутки.

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