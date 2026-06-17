HR-эксперт объяснила причины роста разрыва в зарплатах мужчин и женщин

В 2026 году разрыв между заработной платой мужчин и женщин составляет около 40 тысяч рублей, в то время как в 2022-м он был примерно 20 тысяч рублей. На рост этого показателя сильнее всего повлияли структурные сдвиги на рынке труда. Об этом газете «Известия» сообщила независимый HR-эксперт Анна Аликова.

Специалист подчеркнула, что в последние годы ускоренный рост зарплаты зафиксирован в отраслях с выраженным кадровым дефицитом, таких как строительство, нефтегазовая сфера, IT и оборонно-промышленный комплекс. Перечисленные направления традиционно считаются «мужскими», из-за чего усилился общий разрыв. При этом сферы с высокой долей женщин, в числе которых образование и здравоохранение, демонстрируют более медленный рост доходов.

Однако, по словам Аликовой, ситуация не является статичной. Сегодня все больше женщин отдают предпочтение «мужским» профессиям из-за более высоких зарплат. Также в качестве стимула выступает постепенное сокращение перечня профессий, недоступных для работников женского пола.

«Наиболее быстрый путь к сокращению разрыва сегодня связан с дефицитными рабочими специальностями и технологическими направлениями. В их числе — сварка, промышленное производство, IT и сфера беспилотных технологий, где уровень оплаты труда значительно выше среднего», — объяснила эксперт.

Она добавила, что еще одним фактором является распределение семейных обязанностей и декретные отпуска. По ее мнению, работодатели берут во внимание возможные периоды отсутствия сотрудниц при формировании зарплатных предложений и карьерных траекторий. Такие обстоятельства оказывают влияние на стартовые условия и динамику роста доходов.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что на показатель влияют цифровизация и автоматизация. Современные технологии расширяют доступ женщин к техническим и промышленным профессиям, на фоне чего снижаются требования к физическому труду. Однако при этом увеличиваются риски для офисных и административных позиций, которые чаще заняты женщинами.

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