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Нутрициолог раскрыла, что будет, если на месяц отказаться от сахара

Нутрициолог Литвинова‑Гразион: отказ от сахара на месяц поможет убрать отечность
Shutterstock

Полный отказ от добавленного сахара на месяц может заметно изменить самочувствие, однако резкие эксперименты с питанием подходят не всем. В первые дни организм перестраивается, что часто сопровождается головными болями, раздражительностью, скачками настроения и сильной тягой к сладкому. Об этом рассказала нутрициолог Надежда Литвинова‑Гразион. Ее слова цитирует Tsargrad.tv.

Однако уже через две–три недели у многих снижается вес, уменьшается отечность, улучшается состояние кожи, нормализуется аппетит и стабилизируется энергия в течение дня. Исчезают резкие перепады настроения, снижается нагрузка на поджелудочную железу, а уровень глюкозы приходит в норму, что в перспективе снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, отметила эксперт.

Чтобы избежать стресса для организма, она рекомендует сокращать сахар не резко, а постепенно: для начала убрать сладкие напитки, конфеты и печенье, затем — сладкие йогурты, готовые соусы.

Идеальный месяц без сладкого — это ограничение рафинированных и добавленных сахаров, а не полный запрет на фрукты или небольшое количество меда», — предупредила Литвинова‑Гразион.

Натуральные источники сахара в составе цельных продуктов (фрукты, ягоды, молочные продукты) в умеренных количествах помогают легче пережить отказ от десертов, добавила она.

Недавно ученые из Института диабета Дасман в Кувейте пришли к выводу, что полный отказ от сахара может нарушать баланс кишечных бактерий и провоцировать воспаление.

По мнению исследователей, для поддержания нормальной работы кишечника и иммунной системы важнее сбалансированное потребление углеводов, чем жесткий отказ от отдельных компонентов питания.

Ранее врачи назвали самые опасные для поджелудочной железы диеты.

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