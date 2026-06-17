«Единая Россия» предложила снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу

В России необходимо снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу, так как в практике применения законов существует много перегибов, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Якушев привел в пример случаи, когда территориальные органы Росстата выносят штрафы за непредоставление статистических данных даже в тех случаях, когда это было совершено впервые.

«Мы обращаемся в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики. Тем более, что закон это не требует», — сказал он.

Якушев добавил, что нет необходимости штрафовать людей за нарушения, совершенные впервые.

«Денег в бюджет это много не приносит, а для людей создает лишнюю головную боль. Мы время и бумаги тратим на суды по всем подобным случаям больше, чем сумма штрафов», — отметил он.

Якушев подчеркнул, что государство должно создавать для бизнеса возможности для развития, а не заставлять людей «бегать по судам».