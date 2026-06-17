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Общество

В Сочи турист упал в трехметровую вентиляционную шахту и застрял

В Сочи спасли мужчину, упавшего в вентиляционную шахту
МЧС России

В Сочи мужчина упал в трехметровую вентиляционную шахту с высоты третьего этажа и застрял, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Инцидент произошел в Центральном районе Сочи на улице Роз. Турист из Петербурга провалился в шахту с высоты третьего этажа и не мог самостоятельно выбраться из узкого колодца. Он позвонил в службу 112.

Прибывшие спасатели достали пострадавшего и на носилках транспортировали его к машине скорой помощи. Мужчину госпитализировали, обстоятельства происшествия выясняются.

До этого в Крыму турист провалился в пещеру во время прогулки по горе. Мужчина оступился и провалился в пещеру глубиной около пяти метров. Несмотря на то, что ему удалось самостоятельно выбраться из ловушки, продолжить путь к дороге он уже не смог из-за полученных травм.

Ранее мужчина упал в колодец во Владивостоке и более двух часов просидел в холодной воде.

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