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Общество

Пьяный россиянин поссорился с приятелем и забил его табуретом

В Тверской области мужчина забил приятеля табуретом
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В поселке Спирово пьяный мужчина устроил потасовку с приятелем и жестоко избил его табуретом, спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ Тверской области.

По данным следствия, двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин схватил табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил гостя.

Травмы оказались тяжелыми, спасти избитого не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого мужчина сбросил приятеля с моста в Петербурге и получил срок. Обвиняемый был пьян и поссорился с приятелем, он схватил друга и перебросил через гранитное ограждение на проезжую часть набережной Кутузова. Потерпевший получил тяжелые травмы и был доставлен в Мариинскую больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.

Ранее на Алтае мужчина покалечил приятеля мясорубкой.

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