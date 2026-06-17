Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир

От употребления кефира стоит отказаться людям, столкнувшимся с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в беседе с aif.ru предупредила диетолог и нутрициолог Виктория Кострова.

Эксперт объяснила, что кефир является продуктом брожения, а также содержит в себе молочную кислоту и небольшой процент спирта. Такая кислотность поддерживает пищеварение людей со здоровым желудком.

Однако, по словам диетолога, пациентам с заболеваниями ЖКТ следует относиться к кефиру с особой осторожностью.

«При обострении гастрита, язве или частом рефлюксе кефир раздражает воспаленную слизистую. Это моментально вызывает спазмы и изжогу», — предупредила специалист.

Она призвала исключить этот продукт из рациона во время обострения любых патологий ЖКТ.

Диетолог София Кованова до этого предупреждала, что людям с непереносимостью лактозы, сахарным диабетом, заболеваниями органов дыхания, простудой и гастритом следует отказаться от употребления мороженого. Она также добавила, что в составе этого продукта могут быть аллергены, включая орехи, шоколад, ягоды и искусственные пищевые красители.

Ранее диетолог рассказала, с какого возраста можно давать ребенку кефир.