В МИД Белоруссии отреагировали на обстрел ВСУ автобуса с детьми из Гомеля

МИД Белоруссии уточняет данные об атаке на автобус с детьми из Гомеля под Брянском

МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке украинского БПЛА на автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области. Об этом ТАСС сообщилив белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее ударили по двухэтажному пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области. По информации СК, в салоне находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Автобус следовал по маршруту «Гомель - Геленджик», дети ехали на отдых, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате налета погибла женщина, шесть человек получили ранения, их госпитализировали. Информация о пострадавших, а также все обстоятельства ЧП уточняются, добавили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В Брянском департаменте физкультуры и спорта в свою очередь заявили о готовности оказать содействие белорусской детской футбольной команде, которая находилась в атакованном автобусе.

Ранее в ДНР временно запретили выезд детей на отдых в другие регионы.