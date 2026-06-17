Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В это же время в московском аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Утром 17 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, а также Тульской и Орловской областями. Также БПЛА ВСУ предприняли попытку атаковать Смоленскую, Липецкую, Рязанскую, Тверскую, Ростовскую и Астраханскую области. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, над акваторией Черного моря и Республикой Крым.

Ранее украинские дроны совершили налет на Новороссийск.